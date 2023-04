A Secretaria Municipal de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo, realiza no sábado (15), ação no Bairro Ana Rita contra as arboviroses (Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela). A equipe do centro de Controle de Zoonoses da Saúde, com o apoio da Atenção Básica, estará concentrada a partir das 7h na UBS Maria Raimunda Perdigão (Rua Polônia) de onde se dispersarão para realizar as visitas domiciliares.

Para a gerente de Vigilância em Saúde, Ana Amélia Camilo Soares, é de extrema importância que os moradores recebam os agentes, principalmente as pessoas que trabalham durante a semana e que rotineiramente não estão em casa durante a semana no horário das visitas.

Segundo explicou Ana Amélia, os profissionais da Saúde serão distribuídos por quarteirões, como já ocorre na rotina diária, verificando os possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, visitas no interior das residências para o recolhimento de inservíveis, educação em saúde e tratamento focal quando for o caso.

Essa é a segunda ação com concentração de profissionais realizada pela Secretaria de Saúde. A primeira foi feita no dia 01/04. “Iniciamos pelo bairro Recanto Verde e nesse segundo momento vamos desenvolver essa ação no Bairro Ana Rita após análise de alguns critérios como número de notificações, casas encontradas fechadas no dia a dia, e retorno de informações fornecidas pelo supervisor de campo”, detalhou Ana Amélia.

Para essa ação no Ana Rita serão mobilizados 56 servidores do setor de Zoonoses da Prefeitura e 10 profissionais da Atenção Básica, enfermeiro e ACS. Por isso é muito importante que os moradores recebam os agentes, uma vez que os focos do mosquito transmissor de arboviroses estão sendo encontrados em recipientes onde menos se espera e na grande maioria, dentro das residências. “Muitas vezes o morador no seu dia a dia não percebe os focos, então a visita dos agentes que são treinados para isso é essencial para identificar possíveis pontos críticos”, reforçou a gerente de Vigilância em Saúde.

O último LIRAa realizado em Timóteo ocorreu em janeiro e apontou um índice de 5.5. Em face disso foram intensificadas diversas ações do município como visitas domiciliares com tratamento focal e bloqueio de transmissão por meio da aplicação de inseticidas via bomba costal. A ação no Ana Rita ocorre entre 7h e 12h do sábado, dia 15 de Abril.