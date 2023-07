O autocuidado, a mudança de hábitos e as ações preventivas, são práticas comprovadas por especialistas que somam para o aumento da qualidade de vida e envelhecimento com saúde. Entre os homens, a atenção com a saúde é menor. Um estudo do Ministério da Saúde aponta que o público masculino dedica menos atenção à saúde e ocasionalmente procuram atendimento médico.

Em referência ao Dia Nacional do Homem, celebrado neste sábado, 15 de julho, a Usisaúde reforça a importância dos cuidados preventivos com a saúde masculina. Uma projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, ratifica a desatenção do homem com a saúde. Segundo o órgão, os homens vivem menos que as mulheres, com expectativa média de vida de 73 anos, para 80 anos entre as mulheres.

Para o clínico e médico de Atenção Primária à Saúde do Usifamília, Rafael Procópio, muitas enfermidades que acometem os homens podem ser evitadas e curadas a partir de um diagnóstico precoce. Entre as doenças críticas e comuns entre o público estão a obesidade, hipertensão, diabetes, câncer de colorretal e o câncer de próstata, que de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), é a segunda maior causa de morte entre os homens. Para o médico da família, o cuidado da saúde mental também precisa ser priorizado entre os homens, visto que, a falta a estabilidade emocional provoca o aparecimento de doenças como, a ansiedade e depressão.

“É importante disseminar a cultura da prevenção da saúde entre os homens em todas as faixas-etárias. Muitas vezes, por falta de informação ou até mesmo por constrangimento, os homens deixam de se cuidar. A prevenção eficaz depende de um cuidado diário e de ações preventivas que permitem identificar problemas de saúde de forma precoce”, destaca Rafael.

Saiba os principais exames de rotina indicado para os homens ao longo da vida:

– Níveis de colesterol

– Colonoscopia

– Exames cardiovasculares

– Teste de glicemia

– Creatinina e ureia (função renal)

– Exame da próstata

Para ter um acompanhamento com orientações mais detalhadas procure um médico de referência.