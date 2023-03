A partir do dia 11 de abril a operacionalização e funcionamento do Hospital e Maternidade Vital Brazil estará sob a responsabilidade técnica e administrativa da organização social de saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ). A instituição, que já atua na operacionalização da UPA Geraldo dos Reis Ribeiro do bairro Primavera, vai substituir a Fundação São Franciso Xavier (FSFX), após um procedimento de contratação que levou em consideração critérios técnicos e econômicos.

Durante o período de transição entre as mantenedoras não haverá interrupção dos serviços assistenciais à população e o Hospital de Timóteo continuará sendo referência regional nos atendimentos de média complexidade e maternidade de acordo com os normativos e pactuação do Sistema Único de Saúde (SUS). “Nesse período (de transição) não haverá interrupção ou desassistência aos usuários”, reiterou o Secretário Municipal de Saúde Eduardo Morais.

Ao longo do período de transição, o HMTJ, novo mantenedor, abrirá processo seletivo para a contratação de profissionais, sendo que aqueles que fazem parte dos quadros atuais do HMVB e tiverem interesse poderão ser reaproveitados.

De acordo com o secretário, o motivo determinante para a mudança foi referente à remuneração da organização gestora, tendo vencido o procedimento de contratação aquela que apresentou a proposta economicamente mais interessante para o Município. “É preciso agradecer a direção da FSFX e a todos os colaboradores como enfermeiros, médicos, auxiliares, pessoal administrativo, pela parceria e empenho ao longo desses dois anos e meio em que a instituição esteve à frente do HMVB. Tenho certeza de que a transição será feita de forma respeitosa, harmônica e com total transparência, envolvendo o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde e a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG)”, explicou Eduardo Morais.

Na última sexta-feira (11), Eduardo Morais ao lado do prefeito Douglas Willkys, estiveram reunidos em Belo Horizonte com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, para, dentre outros assuntos, informá-lo sobre a nova gestora do Hospital de Timóteo. O Secretário de Estado se comprometeu “a dar todo apoio institucional ao longo do processo de transição além de se empenhar em buscar alternativas para fortalecer a assistência hospitalar, uma vez que ele reconhece a importância do hospital para Timóteo e região”.