A Prefeitura de Ipatinga informou nesta segunda-feira (2) que a partir de agora o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) está em novo endereço, visando atender as necessidades dos usuários com maior comodidade e acessibilidade. As instalações foram transferidas para dependências do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), na rua Graciliano Ramos, 801, no bairro Cidade Nobre.

Familiares de usuários que necessitam de cuidados médicos e enfrentam dificuldades de locomoção podem solicitar atendimento diretamente no novo local ou através do número de telefone 3828-5621. O SAD é destinado a pessoas que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas para se deslocar até um posto de saúde, oferecendo assistência essencial nos lares.

O horário de funcionamento do SAD é de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h. O SAD tem o objetivo de proporcionar cuidados próximos à rotina familiar. O secretário de Saúde do município, Leonardo Seixas, ressalta a importância da atenção domiciliar, destacando que essa modalidade de assistência contribui para a proximidade do paciente com a rotina familiar, evitando internações desnecessárias e reduzindo o risco de infecções.

O SAD busca oferecer um serviço mais acessível e acolhedor para aqueles que necessitam de cuidados médicos, reforçando o compromisso com a saúde da população.

Para mais informações e agendamento de atendimento, o contato pode ser feito pelo número 31-3828-5621.