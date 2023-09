A saúde mental é uma prioridade, e na Tríade Fibra, o cuidado com as pessoas vem em primeiro lugar. Num cenário em que a saúde mental se torna cada vez mais relevante, a Tríade Fibra, não apenas acompanha essa conversa, mas também incorpora em sua cultura corporativa. Hoje pela manhã, a equipe recebeu o médico psicanalista, Dr. Júlio Boaventura, para uma palestra esclarecedora sobre o impacto da saúde mental no ambiente corporativo. Essa foi uma iniciativa parte integrante da campanha do Setembro Amarelo, um mês dedicado à conscientização sobre a saúde mental.

“Propus à Fernanda Costa, a quem agradeço o convite, uma mudança no roteiro para sermos mais eficientes no propósito e ao invés de levar mais e mais conteúdo, buscar entregar um valor significativo, praticável e compartilhável. Conversamos sobre o que há de mais recente em dados e informações no tema da ‘saúde corporativa’”. Dr. Júlio Boaventura

Cada um dos colaboradores presentes na palestra pode alcançar um novo nível de conscientização e compreensão sobre a importância da saúde mental no local de trabalho. Insights valiosos foram gerados, não apenas sobre como a saúde mental afeta os resultados da empresa, mas também sobre como impacta profundamente a vida pessoal de cada um. Ficou claro que quando uma empresa cuida da saúde mental de seus colaboradores, está investindo não apenas em sua força de trabalho, mas também em seu sucesso a longo prazo.

Uma das principais lições aprendidas nesse dia foi a importância de criar um ambiente de trabalho saudável, onde a empatia, a resiliência e o apoio são fundamentais. Essa cultura de cuidado não deve ser imposta, mas cultivada em todos os níveis da organização, desde a liderança até a base. Todos têm um papel a desempenhar na promoção de um ambiente de trabalho que valoriza a saúde mental.