A Prefeitura de Timóteo iniciou na segunda-feira (10) a 25ª Campanha de Vacinação contra a gripe prosseguindo até o dia 31 de maio. O público alvo está estimado em 31.809 habitantes. Além dos idosos com 60 anos ou mais, a campanha atingirá crianças de 6 meses a menores de 6 anos, professores, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente, doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais entre outros grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

A Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida disponibilizou dez unidades básicas de saúde (UBS) com salas de vacina para a imunização contra a influenza.

As salas de vacina funcionarão nos seguintes horários: UBS de Cachoeira do Vale, Ana Rita, Timotinho e Limoeiro, de 7h30 às 11h30 e de 13h às 16h30; UBS do Ana Moura, de 7h30 às 11h30; UBS do Novo Tempo, 13h30 às 16h30; UBS do Macuco, Alegre, João XXIII e Primavera, de 7h30 às 12h. É necessário levar o cartão de vacina e documento de identidade.

A campanha faz parte do movimento nacional de vacinação que tem como tema “Vacina é vida. Vacina é para todos” e alerta sobre a importância da proteção contra a influenza, que protege contra as principais cepas do vírus e reduz os casos pneumonia e de internação hospitalar.

Em 2022, o percentual geral no município foi de 69%. Na estratificação dos públicos, o percentual de cobertura vacinal em crianças foi de 61%, em gestante 41,2% e em idoso 69,5%. “A nova campanha pretende atingir o percentual mínimo de 90% para se ter um cenário epidemiológico ideal para diminuição dos riscos de sintomas agravados (SRAG – Síndrome Respiratória Aguda Grave) em virtude da gripe”, informa a gerente de Vigilância em Saúde de Timóteo, Ana Amélia Camilo Soares.

GRUPOS PRIORITÁRIOS

Além da relação já citada, fazem parte dos grupos prioritários: povos indígenas; profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas; trabalhadores portuários; caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade; e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

“É importante esclarecer que a vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. Portanto, caso o usuário precisar completar o cartão vacinal, se informe com o profissional da sala de vacina e aproveite a oportunidade para se proteger”, ressalta Ana.