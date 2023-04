A Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo realizou, na manhã de hoje (28), uma ação de educação em saúde no Centro Norte, abordando o público em geral. A atividade objetivou promover e proteger a saúde da população com a adoção de atitudes capazes de eliminar, diminuir ou prevenir os riscos à saúde. No cruzamento da Alameda 31 de Outubro com Rua 6 de janeiro, a Vigilância em Saúde instalou uma tenda com orientações sobre serviços da saúde e uma “pia móvel” para a dinâmica relacionada à limpeza das mãos.

As equipes da Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses e Endemias fizeram a abordagem das pessoas que passavam nas ruas do centro comercial, repassando orientações sobre o combate à dengue, importância das condições higiênico-sanitárias na manipulação de alimentos, controle de zoonoses, incentivo à vacinação entre outras informações de saúde.

A ação integra o trabalho permanente de educação em saúde junto à população. Um dos pontos que chamaram mais a atenção da população foi a dinâmica da limpeza das mãos. As pessoas eram convidadas a sujarem as mãos com tinta guache e em seguida, com os olhos vendados, a lavar as mãos na pia móvel. Quando tiravam a venda, os participantes percebiam que vários pontos críticos das mãos permaneciam com tinta, que simboliza a sujeira não removida.

O hábito incorreto de lavar as mãos é um dos fatores de risco de contaminação por doenças. Ao promover noções higiênico-sanitárias, a Secretaria de Saúde contribui para que a população tenha atitudes corretas para a prevenção de doenças.