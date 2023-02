A Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo promove vacinação contra a meningite em horário especial, nesta quarta-feira (15), em horário especial. As vacinas serão aplicadas das 17h às 20h.

O público alvo da campanha são jovens e adultos na faixa etária dos 16 aos 30 anos. Serão imunizados os trabalhadores da área da Saúde, trabalhadores da Educação (infantil, ensino fundamental, médio, superior e técnico) e estudantes do ensino Técnico e Superior.

Os locais de vacinação disponíveis são: Unidades Básicas de Saúde do Limoeiro, Macuco, Timotinho, Ana Moura, Cachoeira do Vale, Ana Rita, Primavera e Centro de Saúde João Otávio no bairro Olaria II.

O que é a meningite

A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que protegem o cérebro, e da medula espinhal, podendo ser causada por bactérias, vírus, fungos e/ou parasitas, sendo as virais e bacterianas as mais comuns e com maior potencial de produzir surtos. Entre os principais sintomas estão dor de cabeça, rigidez do pescoço, febre alta e mal-estar.

O aumento de 77% no número de casos de meningite no estado de São Paulo, entre os meses de maio e a primeira semana de outubro de 2022, acendeu um alerta e chamou a atenção para mais uma doença imunoprevenível que tem apresentado baixa cobertura vacinal no Brasil: a meningite.