Em solenidade de reinauguração, a Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso realizou ontem (29), a entrega das obras de reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Cidade Nova. Além da reforma estrutural, a obra de modernização incluiu a instalação de ar condicionado, Wi-Fi e televisão na recepção das unidades para melhor acomodar os pacientes e acompanhantes.

A unidade passou por restauração completa, com troca de móveis e pisos, pintura, reparos estruturais, reparo geral dos telhados, calçamento e limpeza. A recepção disponibiliza, agora, ar condicionado, televisão e WiFi para pacientes e acompanhantes. Além da reforma da UBS do bairro Cidade Nova, as unidades de saúde dos bairros Industrial e Residencial Paraíso já receberam as obras de modernização e, em breve, mais unidades do município receberão as intervenções.

“É a terceira unidade que entregamos reformada, sempre obedecendo ao padrão de excelência que a nossa população merece. Até o meio do ano que vem, nós vamos entregar todas as unidades de saúde reformadas com estrutura de clínica particular, porque aqui em Santana do Paraíso o público tem que ter a mesma qualidade que o privado”, afirmou o prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato.

Para a secretária Municipal de Saúde, Maria Aparecida Acipreste, a reforma proporcionará um atendimento humanizado e dignidade aos usuários da unidade de saúde. “Toda a estrutura foi pensada no bem-estar do usuário, desde o balcão, que permitirá um atendimento humanizado até o ar climatizado, que trará conforto aos pacientes e seus acompanhantes. Além disso, os servidores da unidade terão um suporte adequado para prestar o exercício da função pública com ainda mais excelência”, pontuou Acipreste.