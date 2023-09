A Secretaria de Saúde de Timóteo, por meio da Vigilância em Saúde e Atenção Primária, estruturou uma agenda fixa para o Vacinamóvel nos meses de setembro a dezembro deste ano nas Unidades de Saúde dos Bairros Quitandinha e Petrópolis.

O objetivo é oferecer a vacina à população de forma mais acessível e prática. Por experiência própria, a gerente de Vigilância em Saúde, Ana Amélia Camilo Soares explica que nos momentos em que o Vacinamóvel esteve nesses bairros a população compareceu de maneira significativa nas referidas unidades. “Há um entendimento da importância da ampliação dessa oferta. Mas o que norteou a disponibilidade das localidades foi a procura do público pelo serviço”, disse Ana Amélia.

A UBS do bairro Quitandinha será atendida nas seguintes datas: 20 de setembro; 18 de outubro; 22 de novembro e 13 de dezembro.

No bairro Petrópolis, a estrutura móvel de vacinação que teve início em agosto segue o seguinte calendário: 27 de setembro; 25 de outubro e 29 de novembro.

O horário de atendimento ao público será de 8h às 12h.

“Os munícipes devem buscar o serviço. As vacinas são muito importantes. Isso representa pessoas protegidas e menor risco de ressurgimento de doenças imunopreveníveis”, disse a gerente.

CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO E SALAS DE VACINA

A Secretaria Municipal de Saúde adquiriu 13 novas câmaras frias e fará a renovação da estrutura da rede frio das salas de vacina e da Central de Imunização. A programação é que as UBS estejam em funcionamento com as novas câmaras antes do verão, uma vez que se trata de uma época delicada em virtude das chuvas e das quedas de energia.

A finalidade dessa iniciativa é atender as regulamentações sobre a conservação dos imunobiológicos e cumprir o que está estabelecido nos Planos de Trabalhos das Resoluções de Vigilância em Saúde/ Imunização e na Programação Anual de Saúde. As câmaras frias já estão no almoxarifado central da Prefeitura e devem começar a ser instalados nas unidades de saúde até o final do mês.