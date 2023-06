A Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga, administrada pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), está celebrando 12 anos de atuação. Com 85% dos atendimentos destinados a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), a Unidade é referência no tratamento do câncer para cerca de 1,4 milhão de pessoas de 67 municípios do leste mineiro. A instituição figura entre os mais modernos centros oncológicos do Estado e do país.

A trajetória da Unidade de Oncologia é marcada pelo compromisso com a saúde e o bem-estar dos pacientes. Desde sua inauguração, a Unidade tem investido constantemente em tecnologia de ponta, infraestrutura moderna e equipes altamente qualificadas, garantindo um tratamento oncológico completo e integrado.

Os resultados alcançados pela Unidade de Oncologia do HMC são notáveis. Ao longo desses 12 anos, milhares de pacientes foram atendidos e acompanhados desde o diagnóstico até a reabilitação, recebendo tratamentos individualizados e personalizados. São quase 950 mil atendimentos em sessões de radioterapia, quimioterapia, exames de medicina nuclear e consultas. A excelência da equipe médica, composta por especialistas em oncologia clínica, cirurgia oncológica, radioterapia e outros profissionais dedicados, tem sido fundamental para o sucesso dos tratamentos.

“Estamos orgulhosos em comemorar mais um ano de atividades em prol da saúde oncológica da população. Esse é um momento não só de agradecer pela confiança dos nossos pacientes, mas de reafirmar nosso compromisso de continuar lutando contra o câncer, levando esperança e cuidado a cada paciente com humanização, acolhimento, tecnologia e ciência”, enfatiza o diretor-presidente da Fundação São Francisco Xavier, Flaviano Feu Ventorim.

“Em nome da unidade de oncologia que comemora mais um ano de atividades voltadas a promoção e tratamento dos pacientes oncológicos do leste mineiro, gostaria de agradecer a todos os profissionais que acreditam, que se dedicam e que se entregam todos os dias para apresentar um trabalho de excelência e humanização aos nossos pacientes”.

PESQUISA

Além de referência de atendimento, a Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha se destaca por seu trabalho de apoio à ciência. O Centro de Pesquisas da instituição desenvolve protocolos em cirurgias, radioterapias e novos medicamentos na área oncológica e outras especialidades médicas. Atualmente, existem 17 estudos clínicos em andamento.

Em março de 2022, a publicação norte-americana New England Journal, uma das mais conceituadas revistas médicas, divulgou um estudo sobre uma nova proposta de quimioterapia para câncer de esôfago. O Centro de Ipatinga participou da pesquisa juntamente com outros importantes centros do mundo.

O artigo intitulado “Terapia de Combinação de Nivolumabe no Carcinoma de Células Escamosas de Esôfago Avançado” contou com a contribuição dos especialistas da Fundação São Francisco Xavier: o oncologista Luciano Viana e as enfermeiras Bruna Souza Lima Murta e Thaís Moura Benevenuti.

HUMANIZAÇÃO

A humanização é uma forte aliada em um tratamento tão delicado e complexo como o do câncer. Na Unidade de Oncologia do HMC, além do atendimento seguro e de qualidade, pequenas ações promovem momentos lúdicos e de recreação que ajudam no processo de tratamento.

“Entre os exemplos de acolhimento estão as celebrações das etapas vencidas, o sino da superação, comemorações de aniversários na oncologia pediátrica, o projeto dodói na oncologia pediátrica (atendimento à criança de forma lúdica), dia dos mascotes de times de futebol e homenagens diversas que acontecem na unidade”, comenta Flaviano.