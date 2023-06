A Secretaria de Saúde de Ipatinga deu início, nesta semana, à entrega de novos equipamentos destinados às Unidades de Saúde, fortalecendo a rede de atenção básica e garantindo melhores condições de atendimento à população. A ação faz parte de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público e a empresa de celulose Cenibra, com o objetivo prioritário de construir o fortalecimento da rede de atenção básica de saúde.

Alguns dos materiais que estão sendo entregues são balança digital portátil, detector fetal (Sonar), esfigmomanômetro automático de braço, mesa de escritório, foco de luz, balança adulto, otoscópio e esteto adulto, entre outros.

O secretário de Saúde do município, Leonardo Seixas, ressalta a importância dessa parceria entre o setor público e privado, que permite investimentos significativos na área da saúde. “O Termo de Ajuste de Conduta com a Cenibra é um exemplo de como é possível estabelecer parcerias benéficas para toda a comunidade. Com os equipamentos entregues, teremos condições de oferecer um atendimento mais eficiente e de qualidade nas UBS’s, fortalecendo a atenção básica e prevenindo o agravamento de doenças”, comentou.

A entrega dos equipamentos é mais um passo no processo de fortalecimento da rede de atenção básica de saúde. A Secretaria de Saúde de Ipatinga salienta que está empenhada em promover melhorias constantes na infraestrutura das Unidades, inclusive com reformas físicas, além de construir novas UBS’s, visando sempre o bem-estar e a saúde da população local.

FORTALECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS

A Atenção Básica é considerada o primeiro nível de atenção à saúde no modelo adotado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo a porta de entrada preferencial dos usuários no sistema e responsável por coordenar as ações de atenção à saúde. Estima-se que uma atenção básica bem estruturada seja capaz de resolver até 85% das necessidades de saúde de uma população, reduzindo a pressão sobre os níveis secundário e terciário de atenção, tornando-se essencial para uma prestação de ações e serviços de saúde pública de qualidade.

A garantia de infraestrutura adequada nas Unidades Básicas de Saúde é fator fundamental para o bom funcionamento da Atenção Primária à saúde. Além de espaço físico adequado, é necessário fornecer mobiliário e equipamentos essenciais para o atendimento e garantir acessibilidade para pessoas com deficiência, em conformidade com as normas vigentes.