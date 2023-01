A Usisaúde recebeu a habilitação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), concedendo o selo de acreditação da Resolução Normativa RN 507 – Nível II (prata). Apenas 1,4% das operadoras possuem a certificação na nova norma da ANS.

O Programa de Acreditação de Operadoras é uma certificação de boas práticas para gestão organizacional e gestão em saúde, cujo objetivo é a qualificação dos serviços prestados pelas operadoras de planos de saúde. A Usisaúde é acreditada desde 2016 (norma anterior RN 277) e, em outubro 2022, realizou a auditoria externa na nova versão da norma (RN 507).

Durante a auditoria externa, foram verificados 169 itens nas dimensões: gestão organizacional; gestão da rede prestadora; gestão em saúde e experiência do beneficiário.

Entre os pontos positivos identificados pelos auditores, destacaram-se: o uso das ferramentas da qualidade nos processos auditados; a qualidade dos registros da rede prestadora; os critérios de medição e análise dos resultados; a gestão dos planos de ações de controles internos e compliance; a estrutura de governança, controle internos e compliance da operadora; a gestão financeira; o boletim mensal do monitoramento dos indicadores gatilhos para pagamento de IPD (transparência); o preparo da instituição para recepção de maior diversidade entre colaboradores; a robustez da estratégia implementada na Usisaúde (APS, Atenção domiciliar, gestão de crônicos; a promoção de saúde.

Os pontos de melhoria estão sendo acompanhados pelos gestores para melhorar ainda mais os processos institucionais.

Para o Diretor Fernando César “a nova norma foi um desafio para as operadoras, foi publicada em 2020 durante a pandemia e contemplava vários ajustes nos processos. Em 2021 existiam 81 operadoras acreditadas na norma anterior e, atualmente, apenas 12 estão habilitadas na RN 507, muitas operadoras desistiram e/ou adiaram a acreditação. A FSFX assumiu o compromisso de manter a acreditação e realizar as adequações necessárias. Agradeço e parabenizo as equipes envolvidas, o empenho de todos foi essencial para esta conquista”, destacou.