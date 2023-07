Com ações de promoção a saúde, prestação de serviços e novidades no atendimento aos beneficiários, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX), por meio da operadora Usisaúde, marcou presença na 33ª edição da Expo Usipa. Em quatro dias de exposição, a tradicional feira de negócios contou com a presença de 33 mil visitantes e a participação de 301 grandes empresas do Brasil e exterior na área da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços.

Para a feira, a Usisáude apresentou aos visitantes, a nova era de transformação digital com as novas funcionalidades do App e do Portal do Cliente, como a disponibilização da carteirinha e do boleto digital, oferecendo mais praticidade e agilidade nos atendimentos. Foram realizadas orientações para atualização cadastral, além da prestação de serviços com aferição de pressão, teste de glicemia, orientações sobre saúde bucal, e apresentação dos produtos e serviços em saúde suplementar, atenção primária e promoção da saúde da operadora. Os visitantes que participaram das ações também concorreram a um smartwatch.

Representando a instituição, o diretor de negócios do Hospital Márcio Cunha, Eduardo Blanski, e o diretor técnico da Fundação São Francisco Xavier, Dr. Alexandre Silva Pinto, estiveram presentes durante a solenidade de boas-vindas e evento de abertura da exposição.