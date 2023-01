A Usisaúde – Operadora de Planos de Saúde da Fundação são Francisco Xavier, recebeu, pelo quinto ano consecutivo, a nota máxima no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), principal avaliação das operadoras de planos de saúde feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O índice faz parte do Programa de Qualificação das Operadoras, e tem dentre os objetivos, estimular a qualidade da prestação de serviço das operadoras, avaliando-as em quatro dimensões: Qualidade em Atenção à Saúde: avaliação do conjunto de ações em saúde que contribuem para o atendimento das necessidades de saúde dos beneficiários, com ênfase nas ações de promoção, prevenção e assistência à saúde prestada; Garantia de Acesso: condições relacionadas à rede assistencial que possibilitam a garantia de acesso, abrangendo a oferta de rede de prestadores; Sustentabilidade no Mercado: monitoramento da sustentabilidade da operadora, considerando o equilíbrio econômico-financeiro, passando pela satisfação do beneficiário e compromissos com prestadores; Gestão de Processos e Regulação: diz respeito ao cumprimento das obrigações técnicas e cadastrais das operadoras junto à ANS.

Os resultados são importantes parâmetros de avaliação para os beneficiários de planos de saúde, pois, facilita a capacidade do consumidor de fazer suas escolhas no momento da contratação ou troca de um plano de saúde.

Para o diretor de Soluções Em Saúde e Mercado da Fundação São Francisco Xavier, Fernando César Vicente de Paula, a experiência da Usisaúde e o constante aprimoramento dos nos serviços prestados são o que norteiam e direcionam o dia a dia da operadora, que busca, cada vez mais, atuar focada no seu maior propósito: o cliente. “Esse resultado é de toda a equipe e nos deixa muito satisfeito. O desempenho da Usisaúde no IDSS é reflexo da excelência e qualidade ofertada aos beneficiários. Isso reforça nossa maturidade, preocupação e esforço constante na qualidade, segurança e garantia de acesso aos nossos beneficiários.”, afirma.