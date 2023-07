Os médicos veterinários da Seção de Controle de Zoonoses de Ipatinga, Milton Max e Mauro Liberato, recentemente participaram de uma capacitação de excelência no renomado Centro Presencial de Treinamento (CTP) no curso, intitulado “Castração Minimamente Invasiva pela Técnica do Gancho”. Esse curso proporcionou aos profissionais uma atualização essencial em práticas cirúrgicas avançadas.

A capacitação de recursos humanos é uma importante iniciativa inserida no pacto ProdeVida, estabelecido entre o Ministério Público de Minas Gerais e a Prefeitura de Ipatinga. O compromisso firmado tem o objetivo de aprimorar a qualidade dos serviços prestados na área de zoonoses, reforçando o cuidado com a saúde tanto de pessoas quanto de animais.

A técnica de “Castração Minimamente Invasiva pela Técnica do Gancho” é reconhecida por sua eficiência e menor impacto nos pacientes. Com o conhecimento adquirido, os veterinários de Ipatinga estão aptos a realizar cirurgias de castração de forma ainda mais precisa, segura e com menor período de recuperação para os animais.

O veterinário Milton Max, destacou o investimento na área. “Investir na formação dos profissionais é fundamental para oferecermos um atendimento de alta qualidade e estarmos atualizados com as mais modernas técnicas. Com a castração minimamente invasiva, poderemos contribuir significativamente para o bem-estar dos animais e também para o controle populacional responsável.”

Já Mauro Liberato acrescentou: “Essa oportunidade de aprendizado proporcionada pela Prefeitura é uma forma de reforçarmos nosso compromisso com a saúde pública. Com essa técnica, estamos avançando na prevenção de doenças e na promoção de uma convivência mais harmoniosa entre as pessoas e os animais”, informou.