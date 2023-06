O Comando da 12ª Região de Polícia Militar (RPM), sediada no bairro Santa Mônica, em Ipatinga, promoveu nesta terça-feira (6), solenidade de inauguração da Galeria de Heróis, uma homenagem aos militares que perderam suas vidas defendendo o povo mineiro, nos 97 municípios que compõem a área da Região. O evento marca na RPM, a abertura do aniversário de 248 anos da PM, que será no próximo dia 9.

A cerimônia ocorreu na sede da 12ª RPM, onde está instalada a galeria com fotos de oito militares que tombaram durante o serviço policial militar em situações diretamente ligadas a sua atividade, seja em confronto, abordagens e atendimento de ocorrências

De acordo com o comandante da 12ª Região, coronel Juliano Fábio Lemos Dias, esse momento foi importante para rememorar os militares que cumpriram o juramento de proteger a sociedade mineira, da forma mais difícil. Ele lembrou que mesmo com uma grande área na RPM foram registrados poucos casos de falecimento de policiais no exercício da função. “Levantamos os casos desde a década de 70, com a ajuda de Deus e pelo preparo e treinamento temos poucos casos nesses 50 anos. São poucos, mas valorosos guerreiros que reverenciamos hoje com todo o respeito e honra que eles merecem”.

No decorrer da solenidade foi realizado o toque de silêncio, que faz parte do ritual militar de honras fúnebres, como símbolo de respeito e saudade dos militares, que perderam suas vidas, no cumprimento do dever legal de servir e proteger. Em seguida o Pastor Edson, capelão voluntário da RPM, fez uma oração em memória dos heróis, que estão com seus nomes marcados na galeria.

Para o pai do cabo Vitor Gomes Alvarenga Soares, que faleceu durante uma abordagem policial, o senhor Alexandre Alvarenga, esse tributo é uma forma de lembrar esses heróis e de agradecer por todo o trabalho que eles prestaram a população. “Analisava que tudo o que ocorreu com o meu filho entrava como mais uma estatística, e hoje vemos que não é assim, a corporação tem uma gratidão com esses militares que tombaram em combate. O meu filho era o mais novo, quando tudo ocorreu, e morreu em uma situação buscando o bem estar da sociedade”.