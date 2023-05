A Prefeitura de Ipatinga em parceria com entidades socioassistenciais e a Polícia Militar, promove uma série de ações referentes ao “Maio Laranja”, mês que no calendário oficial de datas trata do enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Após uma audiência pública sobre o tema, no dia 4 de maio, no plenário da Câmara de Vereadores, aconteceu uma caminhada alusiva à luta no último sábado (6), no Parque Ipanema, e no próximo dia 18, às 9h, outra caminhada será realizada no Centro de Ipatinga, e a concentração acontecerá na Praça 1º de maio. A programação abrange ainda ações de capacitação, blitz e atividades recreativas e educativas no Parque Ipanema.

“Esse mês é bastante importante, pois trata de um assunto muito sério, exigindo toda a mobilização e empenho do poder público. Durante os últimos meses, intensificamos o cuidado com o tema, principalmente para que as pessoas não tenham medo de denunciar, pois o silêncio não protege ninguém além do abusador. Lembre-se, para denunciar basta discar 100”, ressalta a secretária municipal de Assistência Social, Jany Mara Bartolomeu.

Confira a programação:

12/05 – Manhã e Tarde – Blitz nos postos de combustíveis (Caçula/Faisão I e II/ Horto/ Praça Caratinga);

16/05 – Manhã e tarde – Capacitação e escuta especializada (Faculdade Univaço);

18/05 – 9h – Caminhada Alusiva – Centro de Ipatinga-(Concentração- Praça 1º de maio);

26/05 – 14h – Carreata alusiva;

27/05 – 14h – Ações Educativas e Recreativas – Parque Ipanema.