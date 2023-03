Agentes da Polícia Civil da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ipatinga, em conjunto com a Academia de Polícia Civil de Minas Gerais e empresa especializada em capacitação de operadores de segurança através de cursos, participaram de treinamento no Polígono de Tiro do Clube Náutico Alvorada, situado à Lagoa Silvana.

Participaram do treinamento, delegados, investigadores, escrivães e médico legista, para emprego e uso de armas de fogo do tipo pistola e fuzil, bem como para enfrentamento em circunstâncias adversas, tais como combate em ambiente fechado/confinado, em emboscada veicular e em baixa luminosidade, além de capacitação para realizar atendimento pré-hospitalar.

De acordo com o 12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga, o treinamento é muito importante na atividade policial e possibilitará que os policiais civis estejam preparados para atuar numa situação de risco, garantindo segurança a toda população do Vale do Aço.

As instruções se iniciaram no dia 13 e se encerraram nessa quinta-feira (30).