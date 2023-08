A Câmara Municipal de Alpercata em parceria com a revista Testemunha Ocular, realizam no próximo dia 22/08, a partir das 13h, o 1º Congresso Regional Mineiro Pró-duplicação da Rio-Bahia e para a criação do Comitê do Usuário. O congresso, idealizado pelo empresário Carlos Roberto Medina, pretende reunir lideranças dos municípios em que a rodovia corta no Estado, representantes da sociedade civil, além de palestrantes especialistas em segurança, meio ambiente e direito do consumidor.

Durante o congresso também será criado o Comitê do Usuário da BR-116, que irá acompanhar e fiscalizar os trabalhos da duplicação da rodovia, conforme o cronograma das obras previstas, visando preservar os objetivos dentro dos prazos estabelecidos.

De acordo com o Carlos Medina, trata de uma obra extremamente necessária para salvar vidas. “Usuários da rodovia hoje se encontram permanentemente expostos a riscos de acidentes, face às condições precárias da BR, apesar de toda a sua importância para o desenvolvimento do país”.

Estarão presentes no congresso o presidente da Câmara Municipal de Alpercata, vereador Fiorivaldo Natal Pitol; o prefeito de Coronel Fabriciano e presidente da AMM, Marcos Vinícius; Antônio Fernando de Souza, diretor-geral da PRF; Fábio Henrique Silva, superintendente da PRF-MG; Paulo César de Carvalho Pettersen, empresário; Celso Russomanno, deputado federal por São Paulo; Mauro Bonfim, advogado e jornalista e Dálquio Ramos de Oliveira, assessor jurídico do Comitê do Usuário da BR-116.

Serviço:

1º Congresso Regional Mineiro Pró-duplicação da Rio-Bahia

Data: 23/08

Hora: das 13h às 17h59

Local: Câmara Municipal de Alpercata