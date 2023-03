A Record TV divulgou imagens em que mostram o momento que o aluno, de 13 anos, invade a sala de aula e ataca uma professora e alunos. O crime aconteceu na manhã de hoje (27), na Escola Estadual Thomázia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo. A professora, de 71 anos, morreu no ataque.

As imagens mostram o estudante invadindo a sala de aula e indo em direção a professora que está sentada. Em seguida, ele tenta golpear os alunos, que correm. O autor dos ataques segue atrás dos estudantes.

Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, outros três professores que foram atacados passam bem. Eles foram encaminhados a hospitais da região. Um dos alunos teve ferimentos superficiais e não corre risco de morte. O outro está em estado de choque.

“Foi um ato heroico de uma professora de educação física, que está sendo ouvida pela polícia, foi ela que imobilizou o agressor, fez com que a faca fosse retirada dele. Não fosse essa ação heroica dessa professora, certamente a tragédia teria sido muito maior”, disse Derrite.

A polícia trabalha com a hipótese de que o adolescente teria planejado o ataque após essa briga com o colega — as mensagens nas redes sociais reforçam a tese. O estudante está no 34º Distrito Policial, onde a ocorrência é registrada.

VEJA AS IMAGENS:

https://twitter.com/hojeemdia/status/1640343077834350592?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1640343077834350592%7Ctwgr%5E116c01716913552e047fee0133b6d3a7b01226d1%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fterrabrasilnoticias.com%2F2023%2F03%2Fextra-tbn-video-mostra-momento-em-que-aluno-ataca-professora-e-outros-estudantes-em-escola-assista%2F

Com informações do Terra Brasil Noticias