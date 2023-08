O ator Alfred Enoch e sua namorada, Mona Godfrey, foram roubados na noite dessa quarta-feira (23) na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O casal veio de Londres ao Brasil para participar da cerimônia do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, promovido pela Academia Brasileira de Cinema.

Alfred Enoch concorre ao Grande Prêmio de Cinema pelo papel em “Medida Provisória”, que recebeu 15 indicações ao prêmio. Como protagonista, o ator foi indicado na categoria Melhor Ator.

Foram roubados os celulares pela janela do carro, que estava aberta. O casal passa bem e não sofreu nenhum tipo de dano físico.

“Para minha família e amigos, não tenho telefone. Um dia de volta à cidade e fui assaltada a caminho de um evento esta noite”, “Passaram e pegaram o celular. Uma violência absurda”, disse ele ao F5.