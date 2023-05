Passados cinco meses de ambientação nas ruas da cidade, os Agentes Municipais de Trânsito de Timóteo encerram a atuação educativa nas ruas da cidade. Durante esse período os agentes trabalharam a conscientização e educação dos motoristas sem a emissão de multas. Os autos de infração emitidos nessa fase foram convertidos em advertência.

De acordo com o subsecretário municipal de Mobilidade Urbana, Jorge Ulhôa, após concurso público em 2022, os agentes foram empossados em outubro daquele ano. Ao longo de cinco meses, os nove agentes passaram por treinamento e capacitação intensivo com os órgãos de segurança pública.

Os primeiros meses do ano foram dedicados a atuação com aplicação de auto de infração que foram convertidas em advertência. Segundo o subsecretário, esse início de trabalho os agentes fizeram um trabalho educativo e de conscientização junto aos motoristas. “Verificamos que nesse período o comportamento dos motoristas melhorou consideravelmente, uma vez que eles entenderam a importância da organização do trânsito”, disse Jorge Ulhôa.

Superada essa fase, os Agentes Municipais de Trânsito terão uma postura mais efetiva quanto ao descumprimento das regras de trânsito. No período de março e abril deste ano, a Subsecretaria realizou um levantamento dos autos de infração emitidos. Foram aplicados 297 autos nas ruas de Timóteo por irregularidades variadas.