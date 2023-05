O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) está organizando o Encontro Nacional de Segurança nas Eleições, que acontecerá nos dias 2 e 3 de junho, em Belo Horizonte. O evento reunirá representantes dos Tribunais Regionais Eleitorais e forças de segurança dos 26 estados e do Distrito Federal, com o objetivo de trocar experiências sobre a segurança nas Eleições 2022, analisar informações registradas no 1º e 2º turnos e elaborar um banco de boas práticas sobre o tema.

A abertura será na manhã do dia 2 de junho, no Clube dos Oficiais da Polícia Militar, com palestras do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e de Disney Rosseti, delegado da Polícia Federal (PF) e secretário de Polícia Judicial do TSE, que falará sobre inteligência aplicada à segurança no contexto das eleições. A abertura do encontro terá transmissão ao vivo no canal do TRE-MG no YouTube, a partir das 9h.

Na tarde do dia 2, haverá oficinas setoriais envolvendo os representantes dos TREs e de cada força de segurança (Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Forças Armadas e Secretaria de Segurança Pública). Será um momento para análise de informações e iniciativas.

Na manhã do dia 3, vai ser apresentado um resumo das discussões do dia anterior, traçando um panorama dos problemas que surgiram e soluções que foram adotadas nas últimas eleições. O encerramento do evento será feito pelo desembargador Paulo Tamburini, que coordenou o Gabinete Institucional de Segurança nas Eleições 2022 em Minas Gerais.