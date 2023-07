Desde a nomeação do general Tomás Miguel Ribeiro Paiva como novo comandante do Exército pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), uma situação de caos tem se instalado nas fileiras militares brasileiras. Muitos oficiais se negam a cumprir ordens e a tropa demonstra grandes insurgências, gerando um clima de descontentamento generalizado.

Segundo informações obtidas pelo jornalista Junior Melo do Terra Brasil Notícias, a insatisfação com o comando atual tem levado muitos militares a solicitar o desligamento do Exército. A fonte revela que, quando um militar de carreira ou temporário se aposenta ou deixa o serviço ativo, é comum realizar uma despedida formal, envolvendo uma solenidade de formatura na qual é lido um breve resumo de sua vida profissional. No entanto, tem sido observado que muitos desses militares têm dispensado ou rejeitado essas homenagens, em virtude de seu descontentamento com a situação atual das Forças Armadas.

A rejeição de honrarias por parte dos militares reflete a falta de confiança e a descrença nas instituições militares após a posse do presidente Lula. A situação caótica no Exército, com oficiais se recusando a cumprir ordens e demonstrando resistência ao novo comando, evidencia um clima de desunião e descontentamento dentro das fileiras.

Embora não haja notícias ou dados oficiais disponíveis sobre a magnitude desse fenômeno, é possível constatar que a quantidade de militares que têm evitado participar dessas solenidades de despedida tem aumentado significativamente. Essa postura revela um sentimento generalizado de desgosto em relação ao comando atual e, possivelmente, à direção que as Forças Armadas têm tomado.

Além da situação caótica no Exército Brasileiro após a posse do presidente Lula, outros fatores têm contribuído para o descontentamento dos militares. A rejeição do presidente e da primeira-dama, Janja, em ter militares em sua segurança pessoal, bem como a retirada de direitos, como a pensão para filhos de militares, têm gerado desconfiança e desunião nas Forças Armadas.

REJEIÇÃO À SEGURANÇA PRESIDENCIAL

Segundo informações obtidas pelo jornalista Junior Melo, é notável a rejeição por parte do presidente Lula e sua esposa em contar com militares em sua segurança pessoal. Ao invés disso, a Polícia Federal tem assumido todo o serviço de segurança presidencial, tarefa que normalmente seria atribuída ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Essa postura tem gerado desconfiança por parte dos militares, que se sentem excluídos e desvalorizados no exercício de suas funções de proteção à alta autoridade.

Além disso, o governo Lula tem avançado em medidas que afetam diretamente os direitos dos militares, como a pensão para filhos de militares. Essa pensão, que anteriormente era um direito garantido, está sendo objeto de restrições e reduções. Essa mudança tem causado insatisfação e revolta entre os militares, que veem seus benefícios e direitos sendo diminuídos, afetando suas condições de vida e bem-estar.

A rejeição do presidente Lula e de sua esposa à segurança militar e a retirada de direitos, como a pensão aos filhos de militares, têm exacerbado o clima de desconfiança e desunião no Exército Brasileiro. Essas atitudes são vistas pelos militares como uma falta de reconhecimento e valorização de seu trabalho e sacrifício em prol da nação.

Além dos aspectos mencionados anteriormente, outro fator que intensificou o descontentamento e a perplexidade entre os oficiais foi a ordem para que o Coronel do Exército Jean Lawand Junior não pudesse usar a farda da armada durante seu depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI). Essa medida foi interpretada pelos militares como uma forma de tratar o Coronel, que possui uma trajetória altamente condecorada, como se fosse culpado antes mesmo de qualquer julgamento ou investigação adequada.

A farda militar é um símbolo de honra e respeito para os oficiais, representando sua dedicação ao serviço e a integridade com a qual desempenham suas funções. Portanto, proibir um militar de alta patente como o Coronel Lawand Junior de usar a farda durante um depoimento perante uma comissão parlamentar, antes mesmo de quaisquer conclusões ou evidências concretas, foi considerado um desrespeito aos princípios e à dignidade da instituição militar.

Essa ordem provocou um forte sentimento de indignação e perplexidade entre os oficiais, que veem a medida como uma forma de antecipar um julgamento e manchar a reputação do Coronel e, consequentemente, de toda a corporação militar. O episódio reforçou a sensação de desvalorização e desconfiança em relação ao governo Lula, pois foi interpretado como uma afronta à imagem e à integridade das Forças Armadas.

Diante desse contexto, o descontentamento dos oficiais com o governo e a situação caótica no Exército tem se intensificado, demandando uma atenção especial das autoridades para restabelecer a confiança e a harmonia dentro das fileiras militares. O respeito à dignidade dos militares e o reconhecimento de seus serviços prestados são elementos fundamentais para a manutenção de uma instituição militar forte e coesa, capaz de cumprir suas missões de forma eficiente e dedicada.

Fonte: Terra Brasil Notícias / Júnior Melo (Advogado e Jornalista)