A Subsecretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Timóteo em parceria com a 85ª Cia. de Polícia Militar realizarão blitz educativa nesta sexta-feira (26), das 8h30 às 10h, que acontecerá na rotatória do Oikós, bairro Primavera e simultaneamente na rotatória do Limoeiro. Os trabalhos visam a educação para um trânsito mais ordeiro e seguro e a conscientização dos motoristas para o aprimoramento da direção defensiva para evitar acidentes no trânsito.

Na segunda-feira (31) a blitz acontecerá em outros dois pontos distintos: no Distrito de Cachoeira do Vale e no Centro Norte, no horário de 8h30 às 10h. A mobilização, envolve policiais militares e servidores da Prefeitura de Timóteo.

De acordo com o subsecretário municipal de Mobilidade Urbana, Jorge Ulhôa, a intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e alertar a comunidade para cumprir o seu papel, respeitando as regras estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. Motoristas e motociclistas serão abordados e receberão orientações, panfletos e outros materiais educativos de trânsito.

Segundo explicou, a abordagem educativa informará sobre o trabalho dos novos agentes de trânsito no município. “Nesta segunda etapa, os Agentes Municipais de Trânsito terão uma postura mais efetiva quanto ao descumprimento das regras de trânsito. No período de março a abril deste ano, a Subsecretaria realizou um levantamento dos autos de infração emitidos. Foram aplicados 297 autos nas ruas de Timóteo por irregularidades variadas”, disse Ulhôa. Após cinco meses de treinamento e capacitação, os novos Agentes Municipais de Trânsito estão aptos para aplicar multas por infrações.