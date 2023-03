A Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon) de Ipatinga, realizou neste final de semana novas baterias de testes de aptidão física dentro do concurso de seleção para a Guarda Civil Municipal, que deverá estar montada até o final deste ano. A convocação para o teste foi publicada no dia 14 de fevereiro no site do Instituto Mineiro de Administração Municipal (Imam), responsável pela organização do certame.

O teste de aptidão física tem caráter eliminatório e as primeiras turmas de candidatos realizaram provas nos dias 4 e 5 de março. São utilizadas as instalações de atletismo da Associação Esportiva e Recreativa Usipa.

HOMENS E MULHERES

Nestes sábado e domingo (11 e 12 de março), 400 candidatos se submeteram à etapa do concurso. Os testes foram divididos em três escalas de horários, às 6h, 8h e 15h. No sábado (10), os testes foram aplicados aos homens e, no domingo (11), foi a vez das mulheres.

Os homens foram submetidos a testes de barra (com três repetições), além de abdominal com 31 repetições e corrida de 2,4 km, com tempo estipulado de 12 minutos.

As mulheres realizaram teste de abdominal com 17 flexões de braço no solo, abdominal com 25 repetições e corrida de 1,8 km, com tempo estipulado de 12 minutos.

Concluída essa fase, o Imam tem prazo de até 15 dias para divulgar o resultado em seu site.

“As provas são de impulsão, força de membros superiores – apoio sobre o solo -, teste de resistência abdominal, teste de força de membros superiores – barra fixa – e teste de capacidade aeróbica. O resultado será divulgado no site www.imam.org.br”, reforçou o secretário da Sescon, Warley Silva.

De acordo com a pasta, os aprovados no teste de aptidão física serão classificados para a próxima fase do concurso, que prevê exames psicológicos.

Os candidatos já realizaram as seguintes fases: 1ª fase – Prova objetiva; 2ª fase – Prova dissertativa; 3ª fase – Prova de títulos; 4ª fase – Teste de aptidão física.

PRÓXIMAS FASES

Conforme os organizadores, para a 5ª fase, que será de avaliação psicológica, no mês de abril deverão ser convocados 250 candidatos, obedecendo o limite de 20% de vagas femininas.

A 6ª fase será de avaliação médica. Em seguida, vêm a 7ª fase, com pesquisa social, e a 8ª fase, que prevê Curso de Formação Profissional com duração de cinco meses.

“O início do Curso de Formação Profissional está previsto para Julho e a expectativa do Executivo é formar inicialmente 120 guardas Civis. Existe um estudo de impacto financeiro para que outros 80 candidatos ao cargo de Guardas Civis sejam convocados para uma segunda formação profissional, mas a data ainda será estabelecida”, explica Levi Sampaio, comandante da Guarda Civil Municipal de Ipatinga.