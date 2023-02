Nesta terça-feira (14) foi realizada na sala de reuniões da Câmara Municipal de Ipatinga, a primeira reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Ipatinga (Consep I), em 2023. O encontro serviu para discutir o projeto de vigilância eletrônica, que já apresenta resultados positivos em toda a cidade, com grande êxito no combate aos crimes, sobretudo, roubos de veículos.

A implantação do Cinturão de Segurança, em Ipatinga, foi possível graças aos recursos direcionados à execução do projeto através do Consep I. Levantamentos preliminares da entidade, mostram que a resolutividade das ocorrências policiais aumentou consideravelmente desde a implantação do sistema

Outras deliberações da reunião foram a articulação de recursos para reformar as instalações da 82ª Cia PM, implantação de ponto de REDs na Praça 1⁰ de Maio e implementação urgente de campanha para reduzir pequenos furtos no centro comercial da cidade.