Preso desde 7 de fevereiro, o coronel Jorge Eduardo Naime, que comandava o Departamento Operacional (DOP) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) durante os atos de 8 de janeiro, foi encontrado desacordado na madrugada desta quinta-feira (13), na cela onde está preso, no Distrito Federal.

O militar foi levado ao Hospital de Base, na região central de Brasília. A informação foi confirmada pela esposa de Naime ao O Antagonista. Segundo ela, o marido foi encontrado debaixo de um armário. Ele já foi liberado após atendimento.

PRESO HÁ CINCO MESES

Jorge Naime está preso desde fevereiro por ordem de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), e é a única autoridade investigada por omissão durante o 8 de Janeiro que continua presa. Em junho, o militar, já exonerado do seu cargo, prestou depoimento à CPMI do 8 de janeiro.

Na decisão de Alexandre de Moraes, ele diz que a evolução das investigações “indica a necessidade de manutenção da prisão cautelar, uma vez que, em liberdade, poderia obstar a produção probatória, em especial em face da possibilidade de destruição/ocultação de provas, bem como com eventual comunicação com outros investigados que surgiram ao longo da produção probatória realizada pela Polícia Federal”.