O chefe do Executivo de Ipatinga, recebeu nesta sexta-feira (14), na sala de reuniões de seu gabinete, representantes da Associação de Motoristas de Aplicativos do Vale do Aço, para ouvir suas principais demandas e discutir melhorias no atendimento aos usuários desses serviços.

Acompanhado por membros de sua equipe de governo, o prefeito Gustavo Nunes demonstrou interesse em entender as necessidades dos motoristas e buscar soluções para aprimorar o fluxo de atendimento.

Uma das demandas apresentadas durante o encontro foi a solicitação de pontos exclusivos para embarque e desembarque em locais de maior circulação de veículos e pessoas. Segundo Heloisio José da Silva, representante da associação de motorista de aplicativo, os principais pontos identificados foram a avenida 28 de Abril, Canaã, Parque Ipanema e rodoviária.

O prefeito assumiu o compromisso de atender à solicitação do grupo e implementar a sinalização adequada para identificar esses pontos exclusivos. Essa medida vai proporcionar maior segurança e comodidade tanto para os motoristas quanto para os usuários dos serviços de transporte por aplicativo.

A colocação de pontos exclusivos de embarque e desembarque em áreas de grande movimentação contribuirá para a organização do trânsito e facilitará o acesso aos veículos de aplicativos, agilizando o atendimento aos usuários. Além disso, esses pontos também podem ajudar a reduzir a congestionamentos e melhorar a mobilidade urbana.

Gustavo Nunes ressaltou a importância de ouvir e atender as demandas dos motoristas de aplicativos, reconhecendo a relevância desses serviços para a população. Ele destacou que a parceria entre o poder público e os motoristas é essencial para promover novas alternativas de transporte eficiente e de qualidade na cidade.