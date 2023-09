O governador em exercício Professor Mateus Simões, juntamente com o prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius, lideranças políticas e militares, além de entidades representativas, participaram ontem (18), da solenidade que marcou a implantação definitiva dos serviços da Unidade de Suporte Avançado (USA), para o atendimento ao Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) 192 na região, e da inauguração da nova sede do 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar.

Coronel Fabriciano passou a contar com o serviço do Samu no final de dezembro de 2020, quando aderiu ao Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas Gerais (Consurge). Até hoje, o serviço funcionava com uma Unidade de Suporte Básico (USB), em uma média de 174 ocorrências mensais, e a partir de agora contará com Unidade de Suporte Avançado, ou seja, uma UTI Móvel, (ambulância) com uma equipe especializada no atendimento de casos mais graves de alta complexidade. Segundo dados do Consurge, desde a implantação do serviço em Fabriciano, já foram 5.029 atendimentos.

AMPLIAÇÃO

A solenidade dessa segunda-feira, marcou também a etapa final de implantação do Samu 192 na microrregião de Coronel Fabriciano, que passa a alcançar também uma cobertura de 100% dos serviços de urgência e emergência nos municípios de Timóteo, Antônio Dias, Dionísio, Marliéria, Jaguaraçu Pingo D’água e Córrego Novo.

O prefeito de Fabriciano, Marcos Vinicius que também preside a Associação Mineira de Municípios (AMM), e foi um dos responsáveis pela efetivação do Samu Regional Leste e Vale do Aço, quando foi presidente do Consurge, comemorou a ampliação do serviço. “A unificação dos dois consórcios para que realmente tivéssemos um consórcio único, forte e atuante, foi fundamental para que hoje pudéssemos estar aqui anunciando essa ampliação em 100% da nossa micro. Isso traz mais tranquilidade para a nossa população, principalmente para o propósito que esse serviço foi implementado, que é salvar vidas”, disse.

O chefe do Executivo ainda comemorou o anúncio do Governo de Minas Gerais, que em parceria com os Bombeiros e a Saúde, vão construir a nova base aérea para helicóptero de salvamento em Governador Valadares, que vai atender toda a região Leste e Vale do Aço. “Essa unidade não estava vindo para o Leste de Minas, essa unidade estava indo lá para o Vale do Jequitinhonha e para o Mucuri. Eu sensibilizei o governador falando que nós teríamos condição de atender o Mucuri, mas, o Mucuri atender ao leste mineiro era mais complicado, então o governador entendeu e essa unidade aérea também foi destinada para a nossa região”, concluiu.

INVESTIMENTOS

Mensalmente o Governo de Minas destina ao Samu Leste, cerca de R$ 3,5 milhões para custeio da estrutura. Para a conclusão e implantação do Samu 192 na região Leste e Vale do Aço, além de compra de equipamentos, materiais, veículos, medicamentos e o custeio da operacionalização, foi assinado em 2022 um convênio no valor de R$ 16.416.995,52. Outros R$ 3.680.000,00 deverão ser investidos para construção do imóvel próprio da Central de Regulação das Urgências (CRU).

O governador em exercício Professor Mateus Simões, reforçou os investimentos que estão sendo destinados pelo Estado ao Samu. “Nós estamos agora muito próximos de ter a cobertura do Samu no Estado inteiro, já com recursos garantidos para essa universalização e nesse caso, com doações vindas de multas da Justiça do Trabalho. A gente vê que essa parceria entre os municípios no consórcio, o corpo de bombeiros na atividade de suporte aéreo, a Secretaria de Saúde com o financiamento dessas estruturas é que vai garantir que a gente tenha um atendimento adequado no Vale do Aço e no Leste como um todo. Vale ressaltar que os investimentos passam de R$ 100 milhões em equipamentos, com a compra da USA e o helicóptero. Tudo isso, faz parte de uma reestruturação da área da saúde no Leste de Minas”, concluiu.

PELOTÃO DOS BOMBEIROS

Também nessa segunda-feira, foi inaugurada a nova sede do 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar. A corporação passou a ter uma sede própria, uma vez que antes funcionava em um imóvel alugado. O investimento é de R$ 411,3 mil por meio de emendas parlamentares e convênio com a Prefeitura de Coronel Fabriciano, que realizou obras de reforma do imóvel. Na oportunidade, o Governo do Estado entregou 12 viaturas (três de resgate, três de salvamento leve e seis motos operacionais), além de equipamentos de proteção individual, drone e compressor de recarga de cilindros, para atender ao Vale do Aço.

“O Corpo de Bombeiros funcionava em um imóvel não totalmente adequado desde 1999. No ano de 2020, conseguimos a instalação, com vários esforços do estado, esforços municipais e da sociedade local, em trazer o Corpo de Bombeiros a este espaço, muito mais preparado pra prestar o atendimento a toda a sociedade. Essas novas viaturas e equipamentos também vão dar mais agilidade ao nosso atendimento, porque são equipamentos novos, veículos zero quilômetro, que vai dar um novo fôlego para as nossas atividades”, garantiu o comandante do 5º Pelotão de Bombeiros Militar de Coronel Fabriciano, tenente Wildemarque Ferreira.

Além de Coronel Fabriciano, o 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar atende aos municípios de Antônio Dias e Jaguaraçu, abrangendo cerca de 118 mil pessoas.

SERVIÇO

A Unidade de Suporte Avançado (USA), para o atendimento ao Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) 192, e o 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar, funcionam na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 4.575 – Caladinho do Meio. Os serviços estão localizados próximos ao DER-MG – Departamento de Estradas de Rodagem.