A Fiemg Regional Vale do Aço recebeu nessa quarta-feira (25), a equipe do 5º Comando de Aviação do Estado (ComAvE), unidade da Polícia Militar de Minas Gerais, responsável pela gestão centralizada das aeronaves vinculadas às Secretarias de Estado e aos órgãos autônomos do Poder Executivo.

Na oportunidade, o tenente-coronel Carlos Eduardo Martins, apresentou o portfolio da 5ª base regional do Estado, atualmente instalada em Governador Valadares, que opera em helicóptero com capacidade multimissão desde o transporte de ocorrência policial e ambiental a transporte de pessoas acidentadas, de órgãos e vacinas.

“Atuamos no Vale do Aço há quatro anos, no regime de prontidão, 7 dias por semana. Nosso objetivo nesse encontro é apresentar a nossa base que é integrada ao Estado e que toda essa estrutura está a disposição da comunidade do Vale do Aço”, reforçou.

Para 2023, o Comando está investindo na aquisição de óculos para visão noturna, drones com câmera termal, revitalização das aeronaves mais antigas e renovação da frota de caminhões abastecedores.

Flaviano Gaggiato, presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, parabenizou o trabalho que vem sendo executado e colocou a entidade à disposição.

“Reconhecemos a importância do Comando que nesses quatro anos de atuação combateram incêndios florestais, trabalharam na linha de frente de combate à Covid e principalmente resgataram vidas. Coloco a Fiemg Regional e a Agenda de Convergência para o Desenvolvimento do Vale do Aço, por meio do eixo Segurança, à disposição, para contribuir no que for preciso”, declarou.