Conforme revelou na quinta-feira (9) a Prefeitura de Ipatinga, apenas nos últimos 12 meses foram gastos cerca de R$ 180 mil para reposição de materiais furtados e outros danos causados à rede pública de iluminação da cidade. De acordo com o governo municipal, os furtos de cabos de energia representam valores da ordem de R$ 15 mil/mês.

O secretário adjunto de Obras Públicas, Rafael Bueno, revela que infelizmente as ocorrências de subtração de materiais são recorrentes, estando concentradas principalmente ao longo das avenidas Cláudio Moura e Pedro Linhares – os trechos urbanos das rodovias BR-458 e BR-381, respectivamente – e outras vias próximas. Essa é a razão de muitas vezes os usuários do trânsito perceberem ruas e avenidas com lâmpadas apagadas ou funcionando de forma intermitente, como luzes de estroboscópio, além de semáforos apagados ou piscando, dando a entender equivocadamente que o problema seria de descaso da prefeitura.

A Semop observa que os custos são muito significativos “e, infelizmente, bancados pelo próprio contribuinte, já que a taxa de iluminação pública também é utilizada para implementação de medidas atenuantes e emergenciais em prol da segurança de motoristas, ciclistas e pedestres”. A situação deverá ser abrandada com a instalação de câmeras de vigilância em áreas públicas do município, um processo em andamento.

De acordo com a Secretaria, os fatos são reportados à Polícia Militar, e as situações estão sendo investigadas.

“Muitas vezes nossa equipe recoloca as luminárias e cabos de energia, mas, dias depois, os espaços voltam a ficar na escuridão. Esse é um problema para todo o município, pois além do investimento extra com a compra de novos materiais, também causa apreensão nas pessoas que precisam circular pelos locais no período da noite”, destaca Rafael Bueno.

DENÚNCIAS

A prefeitura orienta: caso algum munícipe presencie os atos de vandalismo ou furto de cabos de energia, denuncie ao 190.