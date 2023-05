O governador Romeu Zema oficializou hoje (3), na Cidade Administrativa, a posse da delegada-geral Letícia Gamboge Reis como nova chefe da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Na ocasião, também foram empossados os membros do Conselho Superior da instituição.

Zema desejou boas realizações para a nova delegada-geral e ressaltou que o trabalho de modernização e melhoria da Polícia Civil terá sequência.

“Foram quatro anos de avanços substanciais e quero agradecer àqueles que já estiveram à frente da instituição, Wagner Pinto e Joaquim Francisco. Agora, a delegada-geral Letícia terá a missão de continuar essa modernização e avanços da instituição, que nos dá tanto orgulho e dará ainda mais”, afirmou.

“Quem acompanha a Polícia Civil sabe que coloquei como objetivo, desde a minha primeira fala como governador, a autonomia e a independência da instituição, para que ela fique blindada de interferências externas. A Polícia Civil é do povo mineiro e tem que ser respeitada”, disse.

A nova delegada-geral Letícia Gamboge Reis agradeceu pela confiança em seu trabalho e reiterou o empenho com o cargo e função pública.

“Eu me sinto extremamente honrada e feliz com o compromisso e a responsabilidade face à grande missão de dirigir a melhor Polícia Civil do país. Digo que é a melhor por termos mulheres e homens honrados que, dia após dia, deixam seus lares, suas famílias, para cumprir a árdua missão de servir e proteger o povo mineiro, obtendo os melhores resultados, com a redução da violência e da criminalidade”, ressaltou.

Ela destacou, ainda, a importância da articulação e da integração das forças de segurança para não apenas posicionar o Estado como o mais seguro do país, mas também na consolidação de um ambiente propício à atração de investimentos, geração de emprego e renda para os mineiros.

“Minas Gerais encontra-se em franco crescimento e, para que cresça cada vez mais, depende de um ambiente propício à cadeia produtiva, tendo como um dos principais fatores a segurança pública”, disse.

“Gostaria assim, de reiterar que a criminalidade em Minas Gerais não tem e nunca terá vez, pois a Polícia Civil de Minas Gerais, em conjunto com as demais forças de segurança, estará sempre pronta para proteger a cidadã e o cidadão mineiros”, acrescentou a delegada-geral.

LETÍCIA GAMBOGE

Na PCMG desde 1997, a delegada-geral é formada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especialista em Estudos de Criminalidade e Segurança Pública e doutora em Ciências Jurídicas e Sociais. Além disso, Letícia é professora da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais desde 2001.

Ao longo de sua carreira na instituição, Letícia ocupou cargos estratégicos como a direção do Instituto de Identificação de Minas Gerais e a coordenação do Projeto Mediar, de mediação de conflitos da Polícia Civil. Atualmente, ela estava na chefia do Departamento Estadual de Investigação de Homicídio e Proteção à Pessoa.

NOVO CONSELHO

Na ocasião, também foram empossados os membros do Conselho Superior da instituição: o corregedor-geral, Reinaldo Felício Lima; o superintendente de Investigação e Polícia Judiciária, Júlio Wilke; o chefe de Gabinete, Frederico Raso Lopes Abelha; a diretora da Academia de Polícia Civil (Acadepol-MG), Yukari Miyata; o superintendente de Informações e Inteligência Policial, Antônio Junio Dutra Prado; o superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças, Hugo e Silva, o delegado assistente da Chefia, Aloísio Daniel Fagundes; e o inspetor-geral de Investigadores, Cláudio Rosa David.

Os novos integrantes se juntam aos demais conselheiros: Eurico da Cunha Neto, diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG); Thales Bittencourt de Barcelos, superintendente de Polícia Técnico-Científica; e Luciene Cardoso Murta Vilela, inspetora-geral de Escrivães.

INVESTIMENTOS

De 2019 a 2022, o Governo de Minas investiu R$ 300 milhões na Polícia Civil, beneficiando todas as regiões do estado. Neste período, foram nomeados 1.487 policiais e 142 servidores administrativos, além de 70 novas sedes construídas e 739 viaturas adquiridas.

A Polícia Civil de Minas Gerais teve mais de 1,7 milhão de procedimentos instaurados e 1,1 milhão de processos concluídos ao longo desses quatro anos, quando foram realizadas 10.702 operações policiais e 20.209 prisões e apreensões concluídas.

“Quero reconhecer a ajuda dos deputados estaduais que aprovaram recentemente a modernização da Polícia Civil”, afirmou o governador. “Hoje, temos viaturas melhores do que há quatro anos, tivemos uma renovação recorde e estamos reformando as delegacias de polícias, pois muitas instalações estavam extremamente precárias. Além disso, estamos melhorando o efetivo e fortalecendo a corregedoria, que tem uma função primordial de zelar pelo bom funcionamento da PCMG. Acredito muito na polícia e continuaremos investindo”, finalizou Romeu Zema.

A cerimônia também contou com a com presença de parlamentares, chefes de departamentos das Delegacias Especializadas, chefes divisionários e delegados regionais do 1º, 2º e 3º departamentos, entre outros participantes.