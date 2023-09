A Prefeitura de Ipatinga começa nesta sexta-feira (15) uma vasta programação alusiva à Semana Nacional do Trânsito, quando todo o País entra na campanha para alertar quanto aos riscos no trânsito e a importância de se respeitar as normas.

A Semana Nacional do Trânsito foi criada pelo Código Brasileiro de Trânsito (CBT) em 1997, com o objetivo de promover um trânsito seguro e melhor em todo o Brasil. Desde então, tem sido um importante instrumento de conscientização de condutores, pedestres, ciclistas e motociclistas.

No período de 15 a 25 de setembro, Ipatinga estará com o olhar ainda mais voltado para a conscientização da população, começando com o público de caminhoneiros, em referência ao Dia Nacional do Caminhoneiro que é comemorado oficialmente em 16 de setembro.

Peças chave no sistema de trânsito nacional, os motoristas de veículos pesados serão abordados com blitzen, palestras e ações de conscientização nos cruzamentos urbanos e na BR 381, principal rodovia que cruza o município.

De acordo com o secretário de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon) Warley Geraldo Silva, a prefeitura desenvolve diversas ações ao longo do ano, mas a Semana Nacional do Trânsito é lembrada de forma especial. “Embora várias ações sejam desenvolvidas, no Trânsito o sentido sempre será a vida. E com esta convicção estamos sempre trabalhando e buscando conscientizar os motoristas sobre a importância de manter uma direção defensiva e os pedestres e ciclistas quanto a atenção e obediência às sinalizações”, explica o coronel Warley.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

15 de setembro

9h: Blitz Educativa para caminhoneiros

Local: BR 381, Km 259

Participação: Polícia Militar Rodoviária

18 de setembro

9h: Cerimônia de abertura da Semana Nacional de Trânsito

Local: Praça 1° de Maio, Centro

19 de setembro

9h: Palestra para motoristas da Prefeitura de Ipatinga

Local: Auditório Hospital Municipal Eliane Martins – HMEM

Palestrantes: Ten. Vieira – PMRv | agente de Trânsito Adriano Isaías Almeida

14h às 15h: Blitz educativa

Local: Av. Fernando de Noronha, Bairro Bom Retiro

21 de setembro

8h: Palestra para estudantes da rede municipal de ensino

22 de setembro

14h às 15h: Blitz educativa para motoristas e motociclistas

Local: Av. Minas Gerais com Av. Gerasa, Bairro Canaã

25 de setembro

9h: Blitz educativa para motoristas e motociclistas

Local: Avenida Roberto Burle Marx – Parque Ipanema