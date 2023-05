Começou nessa terça-feira (9), a maior operação militar já vista em Minas Gerais realizada pela Marinha. A ação vai durar até 23 de maio. Em linhas gerais, é um treinamento de pouco mais de mil fuzileiros navais. O propósito é capacitar unidades da Força de Fuzileiros da Esquadra e da Força Aeronaval em Operações Ribeirinhas, de Paz e Interagências, com apoio do Estado. Os militares ficarão em municípios do sul.

A operação militar da Marinha vai realizar ações de patrulha naval no Lago de Furnas, treinamento de assalto e exercícios com a aeronave AF-1B Skyhawk, a serviço da Força. No decorrer da programação, esperam-se ainda atividades que testem as habilidades dos militares em situações de acidentes com múltiplas vítimas, incluindo descontaminação química e evacuação para hospital.

Os Fuzileiros Navais também realizarão uma Ação Cívico-Social na cidade de São José da Barra, com palestras, atendimentos médicos, apresentação de banda e cães de guerra, além de apresentar um mostruário de materiais da Marinha. A Força Naval participará do Desfile Cívico e da Missa Solene pelo aniversário da cidade de Passos.

Com informações da Revista Oeste