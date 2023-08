O Governo de Minas Gerais participou, nesta segunda-feira (21), do lançamento do Programa de Ação na Segurança (PAS) e do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. O Estado recebeu 62 viaturas e outros equipamentos policiais que vão fortalecer a segurança pública mineira. O evento também contou com a inauguração de um hangar da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Aeroporto da Pampulha que, em parceria com o governo de Minas, vai executar o serviço aeromédico.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Rogério Greco, destacou a importância da parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com a mobilização em prol do constante fortalecimento da segurança pública mineira.

“Em Minas, nós buscamos integrar cada vez mais as forças de segurança, mantendo todos bem equipados, para continuar elevando o patamar de Minas Gerais a um dos estados mais seguros do país. Vamos continuar entregando uma política pública de segurança de forma efetiva para a sociedade mineira. E apesar dos inúmeros esforços do governo de Minas ao longo dos últimos anos, é preciso também um esforço contínuo do Governo Federal, como este que estamos presenciando, para que a redução da criminalidade seja uma realidade perene no nosso estado”, disse.

Greco acrescentou, também, que a atuação contínua do Governo Federal, não pode se resumir a essa entrega de equipamentos, “mas sim promover a redução da criminalidade, aumentar a segurança e a efetivação dos direitos humanos”.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) ainda fará o repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) ao Estado de Minas Gerais no valor de R$ 39,7 milhões, com recursos da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Além disso, a Prefeitura de Juiz de Fora assinou Termo de Adesão para implantação da Casa da Mulher Brasileira no município. O espaço terá três mil metros quadrados de área, sendo 1,5 mil metros quadrados de área construída, incluídos os equipamentos. O valor estimado é de R$ 8 milhões.

“Precisamos de esforços conjuntos para que a violência contra a mulher, por exemplo, seja uma realidade cada vez menor do nosso Estado. Agradeço pelo empenho de todos, em especial ao nosso governador Romeu Zema, que trata a segurança pública com prioridade e a seriedade devida”, acrescentou.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a entrega anunciada, se somada, chega a um aporte de aproximadamente R$ 72 milhões, distribuídos entre vários itens “Estarmos juntos aqui, representando o Governo Federal no sentido de apoiar, incentivar e estimular todas as parcerias que sejam importantes para a Minas Gerais”, afirmou.

VIATURAS E EQUIPAMENTOS

O ato marcou a entrega de 62 viaturas, que serão distribuídas para todo o estado, sendo: 18 destinadas ao Pronasci, dez para a Polícia Rodoviária Federal, uma da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e outras 33 para uso da Secretaria Estadual de Segurança Pública, no valor estimado de mais de R$ 12 milhões.

Houve também a entrega de armamentos e equipamentos, como nove drones, 67 pistolas, 6.930 munições variadas, 230 adaptadores para coldre, 200 chapéus de selva, 30 capacetes balísticos, 30 coletes e outros materiais, no valor estimado total de R$ 3,7 milhões.

SEGURANÇA

Durante a solenidade também foram repassados recursos do Edital Escola Segura, da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), no valor de R$ 7,9 milhões. Minas Gerais receberá R$ 2,9 milhões. Os municípios de Belo Horizonte (R$ 986 mil), Sete Lagoas (R$ 641 mil), Juiz de Fora (R$ 787 mil), Andradas (R$ 420 mil), Pirapora (R$ 695 mil), Ipatinga (R$ 698 mil) e Patrocínio (R$ 716 mil) também serão agraciados com recursos do edital.