Os membros do Movimento Pró-Vidas da BR-381, terão duas reuniões na próxima segunda-feira (24). Às 10 horas, o encontro será na Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), onde os líderes do movimento encontrarão com o secretário Pedro Barros para discutir o andamento das obras do Anel Metropolitano e reivindicar que as obras se iniciem pela BR-381 nas proximidades do distrito de Ravena, Sabará.

A segunda reunião acontecerá às 16h30 na Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Os líderes solicitarão ao superintendente Antônio Gabriel, uma faixa adicional no trecho entre o final do anel rodoviário de Belo Horizonte e o posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-381. Na ocasião, também será reivindicado melhorias nos trechos críticos da BR devido ao período chuvoso.

O Movimento Pró-Vidas desenvolve ações pela BR-381 desde a elaboração do edital pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Posteriormente, o processo foi enviado para o Tribunal de Contas da União, com a agilização do processo pelo ministro Antônio Anastasia. Recentemente, os membros se reuniram com o diretor da ANTT, Guilherme Theo Sampaio, e outros líderes para explanação de como será o edital e a obra de duplicação, em Belo Horizonte.

Além do projeto de duplicação da BR-381, o movimento se preocupa também com cuidados e melhorias para diminuição do transtorno que afeta o usuário durante as obras, já que a previsão para o fim do projeto é de oito anos.

O Movimento Pró Vidas da BR-381 é composto por: Clésio Gonçalves, diretor do Instituto Solar e articulador do Movimento Pró-Vidas da BR-381; Gladstone Vianna, líder do setor de Transporte e presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas de Minas Gerais (SETC-MG); André Merlo, prefeito de Governador Valadares e presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Rio Doce (Ardoce); Flaviano Gaggiato, líder do Setor Empresarial e vice-presidente da Fiemg Regional Vale do Aço; Wander Borges, líder da Região da Grande Belo Horizonte e prefeito pde Sabará; Laércio Ribeiro, líder da região do Médio Piracicaba e prefeito pde João Monlevade; Marco Antônio Lage, prefeito de Itabira e presidente da Associação dos Municípios do médio Piracicaba (Amepi) e Douglas Willkys Alves Oliveira, prefeito pde Timóteo e líder da Região do Vale do Aço.