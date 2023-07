Membros do Movimento Pró-Vidas da BR-381 participaram de reuniões na segunda-feira (24) para reivindicar demandas de melhorias na BR, que é conhecida como “Rodovia da Morte”. Em reunião com o secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno, foi reivindicado que as obras do Anel Metropolitano comecem pelo entroncamento com a BR-381 e com isso possa dividir o fluxo de veículos que irão seguir pela BR no sentido da capital para Contagem, Betim, Vespasiano, São Paulo ou Brasília.

A pauta recebeu o apoio de Pedro Bruno, que frisou que a demanda demora um pouco para ser atendida, alegando lentidão no processo. “Foi feita a concessão, mas ela ainda está em processo de obtenção da licença ambiental e desapropriação e só após, teremos as obras”, disse o secretário.

CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

Como solução rápida para o grande número de congestionamentos na saída de BH, o movimento aposta na construção de uma terceira faixa “móvel” no trecho entre BH e o posto da PRF. A ideia é que a pista possa ter a direção invertida, de acordo com a movimentação diária de tráfego. A proposta foi apresentada em reunião também na segunda-feira, na sede do Dnit, na capital.

“De imediato, precisamos resolver a saída de BH. Antes, o local tinha congestionamento nos fins de semana e feriados, mas, agora, o engarrafamento é constante. Precisamos ressaltar que o engarrafamento gera morte porque o motorista quando sai costuma correr para compensar o atraso na rodovia perigosa. Pacientes do interior correm risco devido à demora no trecho. Sem contar com o preço dos fretes que aumenta, tendo em vista que a viagem de 2 horas tem aumentado para cinco”, reclama o coordenador do Movimento Pró-Vidas da BR- 381, Clésio Gonçalves.

Após o encontro, ele disse que, na reunião, o superintendente do Dnit, Antônio Gabriel se prontificou a trabalhar nesse sentido e fazer uma pista adicional. Para isso, devem ser feitos estudos técnicos e análise sobre eventual conflito da obra com o edital de concessão do trecho da rodovia.

MELHORIAS DE IMEDIATO NA BR 381

O superintendente do Dnit, Antônio Gabriel assumiu recentemente o cargo, e antes mesmo de tomar posse, através de contato telefônico, o movimento esplanou a situação atual da BR-381. Independente da duplicação o movimento diz que precisa de melhorias imediatas na BR, devido ao período chuvoso.

Toninho, atual presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Minas Gerais (Setcemg) entregou um estudo apontando os trechos mais críticos que necessitam de recuperação urgente. Outra demanda apresentada, foi a do Professor Vespa de Timóteo solicitando a soluções para um trecho da BR no próximo ao município.

Durante a reunião, ficou claro a preocupação dos representantes da Seinfra e do Dnit, fato visto em viagens pela BR, comprovando as solicitações do Movimento Pró-Vidas. Em função disso, foi informado que já foi providenciado mudanças nos contratos de manutenção da BR-381, com mais recursos, para poder atender as demandas da “Rodovia da Morte”.