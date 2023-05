Prestes a perder o controle sobre a segurança imediata do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), policiais federais tentam nos bastidores do Palácio do Planalto se manter na função. As recentes declarações do general Marcos Amaro, novo ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), a respeito dos preparativos para reassumir a chefia da equipe de guarda-costas de Lula, de seu vice, Geraldo Alckmin, e respectivos familiares não agradaram integrantes da cúpula da Polícia Federal (PF).

– Seria um retrocesso inaceitável e uma crise entre militares e PF. Se os militares assumirem, sairão todos os policiais da operação – disse uma fonte graduada da corporação ao colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Outro delegado da PF afirmou que “não há espaço para militarizar o que em todas as democracias do mundo é feito por policiais”.

Esse embate entre militares e policiais por protagonismo na segurança de Lula vem desde a transição de governo. Em dezembro do ano passado, Lula decidiu colocar a PF, temporariamente, a cargo de sua segurança. O prazo era de seis meses.

Diante da desconfiança com militares da ativa e da falta de relações com oficiais-generais, ele prestigiou a equipe do delegado Andrei Passos, atual diretor-geral da Polícia Federal – que havia chefiado a segurança de Lula durante a campanha eleitoral.

Desde janeiro, a segurança de Lula, de Alckmin e de suas famílias é feita pela Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata do Presidente da República, formada por delegados e agentes da Polícia Federal. O GSI ficou com atribuições de segurança de instalações e eventos envolvendo o presidente, mas não chefia os profissionais que circulam ininterruptamente ao redor de Lula.

Em entrevista ao jornal O Globo, Amaro disse que “há uma sinalização do presidente de que essa segurança imediata vai retornar para o GSI”. Segundo o general, a secretaria extraordinária “vai funcionar até junho”, a menos que Lula decida “postergar um pouco”.

Como o esquema era provisório, apesar de indicações de interlocutores de Lula de que poderia ser mantido e se tornar permanente, havia uma data para que o embate se acirrasse novamente. Agora, representantes das duas corporações – a PF e as Forças Armadas – com trânsito no Planalto disputam quem fará a proteção aproximada de Lula a partir do dia 30 de junho.

*Com informações do Pleno.News