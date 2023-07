A Procuradoria-Geral da República (PGR) informou hoje (18) que não irá investigar os milhões de seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O subprocurador Carlos Frederico Santos pediu, nesta segunda-feira (17), ao ministro Alexandre de Moraes que determine que as plataformas enviem ao Supremo Tribunal Federal (STF) “lista completa com os nomes e dados de identificação” dos seguidores de Bolsonaro.

O pedido gerou críticas e medo entre os eleitores e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em nota, seus advogados criticaram o ato, dizendo que ele não guarda qualquer conexão com a investigação sobre os atos de vandalismo no 8 de janeiro, “tratando-se de inaceitável e absurda tentativa de monitoramento político”.

Em comunicado à imprensa, a PGR disse que o objetivo do pedido é “obter informações que permitam avaliar o conteúdo e a dimensão alcançada pelas publicações do ex-presidente em relação aos fatos ocorridos em 8 de janeiro nas redes sociais”.

“Impõe-se dimensionar o impacto das publicações e o respectivo alcance. Jamais iria investigar milhões de pessoas, seria até impossível fazer isso”, afirmou Carlos Frederico Santos, responsável pela condução das investigações no órgão. “Só há um investigado neste caso: o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro”, afirmou ainda, segundo a PGR.

Ainda segundo a PGR, o subprocurador reconhece que há pessoas que seguem Bolsonaro “por curiosidade, informação, motivação profissional, acadêmica ou interesses diversos”.

O pedido foi feito no âmbito do inquérito que investiga instigadores das manifestações que resultaram na depredação do Congresso, Palácio do Planalto e STF. Além dos dados dos seguidores, a PGR também quer das empresas de tecnologia todas as postagens de Bolsonaro sobre eleições, urnas eletrônicas, Tribunal Superior Eleitoral, Forças Armadas e STF.

