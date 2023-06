A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizou na manhã desta terça-feira (13), no pátio da Academia de Polícia Militar, no Prado, em Belo Horizonte, a solenidade comemorativa ao Dia do Veterano. O evento, que faz parte das comemorações dos 248 anos da PMMG, teve por objetivo homenagear, pelos serviços prestados à corporação e ao povo mineiro, os policiais militares que fizeram parte dos quadros da instituição e que hoje encontram-se na reserva altiva.

Participaram da cerimônia, o comandante-geral da PM, coronel Rodrigo Piassi do Nascimento, o chefe do Estado-Maior, coronel Marcelo Ramos de Oliveira, o chefe do Gabinete Militar do Governador e coordenador da Cedec, coronel Frederico Otoni Garcia, coronéis do alto-comando da PMMG, representantes da União dos Militares do Estado de Minas Gerais, autoridades e familiares dos veteranos.

Durante a solenidade foram entregues as Medalhas Dever Cumprido e do Mérito Coronel Fulgêncio de Souza Santos.

A Medalha Dever Cumprido foi instituída através do decreto número 31.763, de 30/08/1990, e destina-se a agraciar militares reformados da corporação, sócios da União dos Militares do Estado de Minas Gerais, que tenham prestado trinta anos de serviço ativo, nos termos da legislação vigente à sua época, e que tenham completado trinta anos na inatividade.

Já a Medalha do Mérito Coronel Fulgêncio de Souza Santos, destina-se a homenagear, em diferentes graus, integrantes da Polícia Militar que participaram do movimento revolucionário de 1932 no Túnel da Mantiqueira, e instituições e personalidades que tenham prestado relevantes serviços à União dos Militares do Estado de Minas Gerais. Criada pelo decreto número 24.973, de 26/09/1985, tem como patrono o coronel Fulgêncio de Souza Santos, que, estando no comando do 7º Batalhão, morreu, heroicamente, em 30/06/1932, no Túnel da Mantiqueira.