Três policiais acabaram feridos em ação contra invasores de terras no município de Açailândia, no sudoeste do Maranhão, na terça-feira 6. Eles foram baleados em tentativa de cumprir mandado de reintegração de posse.

De acordo com a Polícia Militar do Maranhão (PMMA), que não divulgou os nomes dos feridos, os policiais foram atingidos na chegada da Fazenda São Bento, na zona rural de Açailândia. As autoridades tentaram romper bloqueio. Como proteção, eles fizeram uso de spray de pimenta e disparos de armas não letais.

Dos três policiais feridos por disparos de chumbo, um foi atingido na perna e acabou encaminhado para um hospital da região.

Mesmo diante da tentativa de reintegração de posse, grupos de invasores de terras seguem no local. É o que informam, por exemplo, os sites locais Imirante e O Informante.

Mesmo com três autoridades feridas, invasores de terras seguem na fazenda. Segundo as informações, cerca de 500 famílias permanecem no local. Até o momento, a PMMA não se manifestou quando vai tentar efetuar o mandado de reintegração de posse — conforme decisão da Justiça.

A situação assusta os produtores rurais da região. “Temos de nos mobilizarmos junto ao governo do Estado, à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Justiça, exigindo uma ação clara de repressão a esse tipo de ocorrência”, afirma um fazendeiro em contato com Oeste. “Chega de tolerância com esses criminosos”, prossegue o produtor, que pediu para ter a identidade preservada.

Com informações da Revista Oeste