Para reforçar a segurança nas escolas de Ipatinga, o prefeito Gustavo Nunes se reuniu nesta quinta-feira (13) com o comandante do 14° Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Erbert Evangelista, para definir estratégias conjuntas quanto à segurança nas escolas do município.

Durante o encontro, o prefeito destacou o trabalho preventivo já realizado nas unidades de ensino, como por exemplo, segurança armada, que atualmente conta com mais de 50% das escolas protegidas.

“Algumas ações já estão em andamento, como o patrulhamento, atuações específicas do serviço de inteligência. E outras serão aplicadas ainda a partir desta quinta-feira, como o encontro com todos os diretores de escolas municipais, momento em que trataremos do tema e envolvimento da PM no contato direto com as entidades de ensino” destacou o chefe do Executivo.

Além disso, Gustavo Nunes anunciou a criação de um grupo de transmissão em uma rede social, que será criado entre a polícia e os educandários, para promover celeridade nos atendimentos e abordagens.

Ainda segundo o prefeito, o combate a situações de riscos nas escolas depende de orientações contínuas por parte da administração visando a segurança dos alunos, professores e demais servidores da rede municipal de educação. “Também atuaremos amplamente dentro das escolas, com conversas educativas e de orientação envolvendo pais e alunos. Estamos atentos e trabalhando para ampliar a segurança dentro e fora das escolas”, finalizou Gustavo Nunes.