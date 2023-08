A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), informou que a partir desta sexta-feira (18), às 14h, e até as 14h de domingo (20), a rua Gonçalves Dias, no bairro Cidade Nobre, especificamente no trecho compreendido entre as ruas Canudo e Grécia Antiga, diante do Ipaminas Esporte Clube, estará interditada em função de um evento religioso.

No mesmo período, também estará interditado trecho da rua Grécia Antiga, ao lado do Ipaminas, entre a rua Gonçalves Dias e a rua Graciliano Ramos. Para assegurar o fluxo dos veículos na região, a rua paralela, Canudos, ao lado do prédio ocupado pela Prefeitura e utilizada principalmente por servidores municipais, terá inversão de sentido de circulação, não podendo ser acessada a partir da avenida Carlos Chagas.

A interdição dos trechos de ruas ocorre devido à realização do evento “Na Rota do Fogo”, da Igreja do Evangelho Quadrangular, que começa às 18h desta sexta-feira, no Ipaminas.

Para evitar transtornos, os condutores de veículos devem ficar atentos à sinalização.