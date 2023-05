O comando do 58º Batalhão de Polícia Militar (BPM) promoveu na última sexta-feira (28) uma solenidade alusiva ao aniversário de 10 anos da unidade, registrada no dia 25 de abril. Foram homenageados com a entrega do “Troféu de Parceiro da Polícia” diversas autoridades, empresários, representantes da sociedade civil organizada e poder público. Entre eles, o empresário e líder sindical, Benedito Pacífico da Rocha, presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Vale do Aço (Sindhorb). Bené, como é muito conhecido no meio é, também, proprietário do Hotel Metropolitano, um dos mais tradicionais de Coronel Fabriciano.

Para o presidente do Sindhorb Vale do Aço esse reconhecimento é extensivo a toda classe que, de uma maneira ou de outra, apoia as diversas atividades da polícia militar, sobretudo, porque está sob a responsabilidade dela a garantia do bem-estar da comunidade onde as empresas que o sindicato representa estão inseridas. “Estou muito feliz com a homenagem e vejo que a parceria entre polícia e cidadão é a garantia para que toda a área de Segurança Pública apresente indicadores muito mais positivos no Vale do Aço, se comparado às regiões com número população e dinâmica econômica semelhantes”, observa Pacífico.

E nesta perspectiva, que o tenente-coronel Fabrício Pereira Silva afirmou na solenidade que a atuação do batalhão é muito positiva. “Já estamos com uma redução dos crimes na casa dos 30%, nesse primeiro quadrimestre de 2023. Existem projetos para melhorar ainda mais a estrutura da PM na região, o que vai potencializar avanços na qualidade do serviço prestado à comunidade.”, observa o comandante do 58º BPM.

Estiveram presentes no evento comemorativo autoridades militares, do judiciário e civis, que receberam, também, homenagens pelo apoio a Polícia Militar na garantia da segurança pública. No decorrer da solenidade, militares também foram homenageados nas modalidades destaque administrativo, motorista padrão e destaque operacional.

SOBRE BENEDITO PACÍFICO

Dirigente desde 2014, Benedito Pacífico da Rocha, nasceu em Antônio Dias/MG. É casado e pai de 3 filhos. Fundou o Hotel Metropolitano em 1999 e tem atuação importante no município com inúmeras participações em conselhos municipais de Coronel Fabriciano.

SOBRE O SINDHORB VALE DO AÇO

Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares do Vale do Aco (Sindhorb) é a entidade responsável constitucionalmente por representar a área patronal nas convenções coletivas e demais demandas formais. Foi fundado em 1999, com o nome de Sindivale, alterando o nome para Sindhorb Vale do Aço, em 2008.

Atualmente, representa cerca de 650 empresas do seguimento. Sua base econômica são hotéis, Bares restaurantes e similares, (motéis, pousadas, hostels, dormitórios, lanchonetes, pizzarias, churrascarias, lancherias, hamburguerias, cantinas, pastelaria, casas de suco e outras afins). Sua sede está situada à Rua Diamantina, 71, Sala 301 Sala 303 Sala 305, Centro, Ipatinga, MG. Tel. 31) 38461129/ FAX: (031) 8222760.

SOBRE O 58º BATALHÃO

O 58º Batalhão de Polícia Militar exerce responsabilidade territorial pelo policiamento ostensivo nos municípios de Coronel Fabriciano, Timóteo, Jaguaraçu Marliéria e Antônio Dias. A unidade foi criada em 2013 e tem como comandante o tenente-coronel Fabrício Pereira Silva.