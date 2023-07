A Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon) de Ipatinga, publicou nessa quarta-feira (5), no Diário Oficial do Município, o edital de convocação para a investigação social, última fase do concurso que antecede a formação e a implantação da Guarda Civil Municipal (GCM).

Os candidatos à Guarda Civil realizaram em novembro de 2022 a prova objetiva e dissertativa e em março a prova de títulos. Em maio os selecionados foram submetidos a teste físico e exame psicológico, sendo então divulgada a lista de aprovados. E, por fim, foi publicado o edital de convocação para as etapas de exame médico e pesquisa social, que serão realizadas juntas.

“A Guarda Civil Municipal de Ipatinga hoje já é uma realidade, com várias etapas da seleção cumpridas, e os trâmites estão sendo conduzidos para que em breve a primeira turma aprovada e treinada esteja nas ruas de Ipatinga”, destacou o titular da Sescon, Warley Silva.

CURSO DE FORMAÇÃO

Após a finalização desta última etapa, será realizado o Curso de Formação, com a convocação de 120 candidatos aprovados.

“Esperamos que ainda em 2023 a Guarda Municipal de Ipatinga já esteja nas ruas, uma vez que a expectativa é que o Curso de Formação seja iniciado já no mês de setembro”, projeta Levi Sampaio, comandante da Guarda Civil Municipal.