A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), informou que em virtude da 2ª Corrida e Caminhada Senhor do Bonfim, no bairro Cidade Nobre, promovida pela igreja católica, algumas vias serão parcial e temporariamente interditadas no próximo domingo (27), a partir das 7h.

Com objetivo de assegurar maior segurança, a rua Graciliano Ramos estará fechada ao tráfego de veículos no trecho do Ipaminas até a esquina com a rua Johann Mendel, nas proximidades da sede da paróquia.

Também em razão da corrida, a avenida Carlos Chagas oferecerá tráfego em meia pista num pequeno trecho. O trajeto envolve também a avenida Felipe dos Santos, que dá acesso à área rural de Ipatinga e, assim, durante o evento os motoristas devem utilizar um desvio pela rua Von Goethe desde a rotatória nas proximidades da entrada do bairro Vila Celeste.

Também no período da Corrida e Caminhada, estará parcialmente interditado pequeno trecho da avenida Simón Bolívar desde a esquina do Ipaminas até a rotatória da Prefeitura; assim como a avenida Carlos Chagas, da rotatória da Prefeitura até a rua Dom Pedro II (lado direito da via).

Para assegurar o fluxo dos veículos na região, o acesso a todas as rotatórias estará livre durante todo o percurso, e haverá acompanhamento dos agentes de trânsito. Os condutores de veículos devem dirigir com prudência e estar atentos à sinalização na área.