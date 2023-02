A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (14) uma nova operação contra os atos do dia 8 de janeiro. Os detidos são de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Sergipe e Paraná.

Segundo site Terra Brasil Notícias, em Minas Gerais, um professor e candidato derrotado a prefeito de Ouro Preto foi preso no interior do estado. Também foi preso um outro alvo, não identificado, encontrado na região de Uberlândia. Um terceiro mandado foi cumprido no estado, mas não há informações sobre o alvo ou sobre o local da prisão.

No Estado de São Paulo, a TV Globo apurou que há pelo menos três mandados sendo cumpridos na capital e em Indaiatuba. Na cidade, um homem foi preso e teve o passaporte apreendido – a identidade ainda não foi divulgada.

Em Sergipe, um mandado de busca e apreensão foi cumprido contra Luciano Oliveira dos Santos, de Itabaiana – que está preso em Brasília desde o dia dos atos.

No Paraná, há um mandado de prisão preventiva contra um alvo em Santo Antônio da Platina, no Norte do estado.