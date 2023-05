A Seção de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmet), em parceria com o Corpo de Bombeiros, promoveu nos últimos dias um treinamento intensivo de formação de Brigada de Incêndio no prédio utilizado pela Prefeitura de Ipatinga no bairro Cidade Nobre. A iniciativa teve como objetivo capacitar os colaboradores para atuar de forma eficaz em eventuais situações de princípio de incêndio, garantindo a segurança dos servidores e do patrimônio público.

Durante dois dias, os participantes receberam instruções teóricas e práticas sobre primeiros-socorros e combate a incêndios. A programação incluiu simulações de emergência, onde os colaboradores puderam aplicar as técnicas aprendidas e desenvolver habilidades essenciais para lidar com situações reais.

A formação da Brigada de Incêndio tem como propósito criar um grupo de pessoas organizadas e treinadas, aptas a combater o início de incêndios e prestar assistência na evacuação de edificações em casos de emergência. Além disso, a brigada também desempenha um papel fundamental na prevenção de acidentes e na conscientização sobre medidas de segurança no ambiente de trabalho.

ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS

O treinamento foi conduzido por uma equipe especializada, composta por profissionais da Sesmet e integrantes do Corpo de Bombeiros, que compartilharam seus conhecimentos e experiências. Os participantes receberam orientações sobre os procedimentos adequados em casos de incêndio, aprendendo a utilizar os equipamentos de combate ao fogo de forma correta e segura.

De acordo com o secretário de Saúde de Ipatinga, Leonardo Seixas de Oliveira, a capacitação da Brigada de Incêndio é uma medida preventiva essencial para a segurança dos colaboradores e do patrimônio público. “Quero ressaltar a importância do engajamento de todos os servidores nesse processo, destacando que a Prefeitura de Ipatinga está comprometida em promover um ambiente de trabalho seguro e preparado para enfrentar qualquer eventualidade”.

A iniciativa também foi bem recebida pelos colaboradores que participaram do treinamento. Rayssa Telles Corrêa, engenheira de segurança da prefeitura, comentou: “Essa formação nos proporcionou maior confiança para agir em situações de emergência. Agora, me sinto mais preparada para proteger meus colegas e nosso local de trabalho”.

Com o treinamento de formação de Brigada de Incêndio, a Prefeitura de Ipatinga reforça o compromisso com a segurança e bem-estar dos seus colaboradores. A capacitação desses profissionais é um passo importante para garantir uma resposta eficiente em casos de incêndio, reduzindo os riscos e promovendo um ambiente de trabalho mais seguro.